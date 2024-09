Plus Region/Cramberg

Geplante Ultranet-Trasse in der Region: Rhein-Lahn-Kreis und VG Diez üben Kritik

Von Johannes Koenig

i Nicht nur betroffene Anwohner, sondern auch die Verbandsgemeinde Diez und der Rhein-Lahn-Kreis setzten sich für eine alternative Trassenführung der Höchstspannungsleitung Ultranet bei Cramberg ein. Foto: Hans Georg Egenolf (Archiv)

Deutliche Kritik an der Höchspannungsleitung Ultranet: „Die Maßnahme wird auch in der vorliegenden Form aus Sicht der Verbandsgemeinde Diez und der Ortsgemeinde Cramberg abgelehnt“, heißt es in einer Antwort der VG an die Bundesnetzagentur. Man ist sich demnach auch mit der BI Cramberg einig, die Planung so nicht zu akzeptieren. Eine erneute Prüfung der Alternativen fordert ebenfalls der Rhein-Lahn-Kreis.