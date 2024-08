Plus Herold

Gemmers in Herold sind in der Region ein Begriff: Direkt vom Hof in den Lebensmittelmarkt

i Der Rewe-Markt in Katzenelnbogen war einer der ersten Großkunden, der die Produkte der Familie Gemmer anbot. Damals stand der Markt noch unter der Leitung von Bernhard Prinz. Auch seine Nachfolgerin Marina Schuster und ihre Mitarbeiter setzen auf die Qualität der regionalen Ware aus Herold. Foto: Uli Pohl

„Von April bis Mitte Oktober arbeiten wir vom frühen Morgen bis in den Abend. In Pflanzzeiten haben wir auch schon Nächte durchgearbeitet.“ David Gemmer ist Landwirtschaftsmeister und übernahm 2012 den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Gemmer in der Hauptstraße in Herold. Und der Name Gemmer ist in der Region ein Begriff.