Gemischter Künstlersalat: Krügers luden zu LändchenArt in Oelsberg ein

Von Uschi Weidner

i Einen kreativen Sonntagnachmittag boten Line und Timo Krüger (4. und 5. von links) auf ihrem Betrieb, unterstützt von den Kunstschaffenden und vielen Besuchern. Foto: Uschi Weidner

Das Angebot ist immer „von Asiasalat bis Zucchini“ und am Sonntag kam „LändchenART“ hinzu. Viele Menschen folgten bei strahlend Sonnenschein der Einladung von Line und Timo Krüger auf ihr landwirtschaftliches Anwesen in Oelsberg. Dort konnten Besucher Kunstschaffenden über die Schulter schauen und ihre Werke bewundern. Und diese waren so vielfältig wie das Angebot der Familie Krüger.