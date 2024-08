Plus Hünfelden/Selters

Gemeinsames Hobby: Vater und Sohn leben den Traum vom Fliegen

Von Petra Hackert

i David (40) und sein Sohn Lennard (10) Jung sind Modellbaupiloten mit Leidenschaft. Das gemeinsame Hobby führt die beiden aus Eisenbach zu vielen interessanten Orten, an denen geflogen wird. Jedes Jahr fest gebucht sind für beide die Modellflugtage in Kirberg auf dem Römberg. Dort hat alles angefangen. Foto: Petra Hackert

Der Rumpf ist gebrochen. Die Tragflächen sind es auch. Was genau ist denn kaputt an dem Flugzeug? „Alles“, fasst Lennard zusammen. David Jung nickt. Der Modellflieger hatte eine Bruchlandung. Vater und Sohn wollen ihn reparieren. Die Cessna gehört dem Zehnjährigen erst seit Kurzem. Er hat sie beim Jugendlager in Kirberg gewonnen. Lennards Papa ist sicher: Es hätte keinen Besseren treffen können.