Gemeinsam feiern und Freude am Glauben teilen: Limburger Kreuzfest bietet im September ein buntes Programm

Ein Glanzlicht des Kreuzfests ist das Open-Air-Konzert mit Stereoact am Freitag, 13. September, ab 19.30 Uhr. Die beiden DJs remixen Klassiker und schaffen es so, bekannte Hits von Howard Carpendale, Vicky Leandros, Roger Whittaker, Kerstin Ott, Jennifer Rush und vielen mehr in die heutige Zeit zu holen. Das DJ-Duo bringt unzählige Nummer-eins-Hits mit in den Limburger Bischofsgarten. Auch Sängerin Lena Maria Engel wird mit den beiden auftreten. Das Warm-Up macht DJ Lollo. Tickets für das Konzert mit Stereoact sind ab sofort bei ticketregional.de oder in der Ticketzentrale Limburg zum Preis von 17,50 Euro erhältlich. Kinder und Jugendliche, Beeinträchtigte mit Ausweis und Ehrenamtskarteninhaber zahlen 15,50 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr.

Festgottesdienst mit dem Fuldaer Bischof

Neben Stereoact zählen auch der Tag der Ehejubilare und das Konzert der Dommusik mit anschließendem Feier-Abend am Samstag, der Festgottesdienst mit dem Fuldaer Bischof Michael Gerber am Sonntag sowie der anschließende Familientag im Bischofsgarten zu den Highlights des Kreuzfests 2024. Am Freitag werden sich mehrere Hundert Mädchen und Jungen aus den Kindertagesstätten des Bistums zu einem Aktionstag in Limburg treffen.

Liturgisch wird das Kreuzfest am Donnerstag, 12. September, um 17.30 Uhr im Limburger Dom eröffnet. Zum Kreuzfest-Warm-up mit der Band Jentellmen sind alle Interessierten ab 19.30 Uhr in den Limburger Bischofsgarten eingeladen. Der Eintritt ist an diesem Abend frei.

„Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher“, sagt Stephan Schnelle, Pressesprecher des Bistums Limburg. „Mit dem Kreuzfest möchten wir Gemeinschaft und Zusammenhalt fördern – dafür steht das Motto: ,Mit Euch'. Mit den Menschen aus dem Bistum und darüber hinaus wollen wir zusammen feiern und die Freude am Glauben und am Leben teilen“, so Schnelle.

Vielfältige Angebote

Zentrale Orte des Kreuzfestes sind der Limburger Dom und der Bischofsgarten. Aber auch in der Stadt wird es Aktionen geben, so beispielsweise einen Segensstand auf dem Wochenmarkt am Samstag, 14. September. In der Michaelskapelle, direkt neben dem Limburger Dom, wird die Ausstellung „Friedensmenschen“ zu sehen sein. Sie wird am Donnerstag, 12. September, eröffnet und geht bis einschließlich Sonntag, 15. September. Am Sonntag verwandelt sich der Bischofsgarten in eine große Aktionsfläche für Familien mit Mitmachaktionen, Aufführungen und einer Bistumsmeile, auf der sich kirchliche Einrichtungen und Verbände mit ihren vielfältigen Angeboten präsentieren. Zudem fährt der Bistumsexpress, eine kleine, elektrisch betriebene Bahn, an diesem Tag durch die Limburger Altstadt. red