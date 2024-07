Plus Bremberg Gemeinderat konstituiert sich: Manuel Riedl ist nun Ortsbürgermeister in Bremberg Von Uschi Weidner i Der neue Gemeinderat (von links) Martin Börner, Judith Fiedler, Mark Beck, Ortsbürgermeister Manuel Riedl, Heinz Günter Gemmer, Matthias Meister und Dennis Klöppel. Fotos: Uschi Weidner Foto: Uschi Weidner Der neue Gemeinderat von Bremberg hat sich konstituiert; Manuel Riedl, der neue Ortsbürgermeister der 280 Einwohner zählenden Gemeinde, ist vereidigt. Riedl wurde bei der Wahl am 9. Juni ohne Gegenkandidaten mit 87,3 Prozent der Stimmen gewählt. Lesezeit: 1 Minute

„Ich hatte ursprünglich nur Interesse an einer Mitarbeit im Ortsgemeinderat. Dann gab es keinen Bürgermeisterkandidaten und ich entschloss mich, für dieses Amt zu kandidieren“, so Manuel Riedl in der ersten Sitzung nach dem Votum. Riedl ist 41 Jahre alt und wohnt seit fünf Jahren in Bremberg. Dort kaufte er sich ...