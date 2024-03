Plus Lahnstein

Geburtstag in der Kulturscheune: Seit zehn Jahren Party-Hotspot

Von Tobias Lui

i Abtanzen, feiern, den Alltag mal vergessen: Die Kulturscheune auf dem Aspich ist seit zehn Jahren ein Hotspot für viele aus der Region. Foto: Körner

Lesezeit: 3 Minuten

Zehn Jahre, in denen es nicht immer nur bergauf ging: Und doch ist Michael Körner, der Betreiber der Kulturscheune Aspich in Lahnstein, zufrieden mit dem, was er erreicht hat: Er hat eine Partylocation außerhalb der Stadt geschaffen, die fast im Wochenrhythmus Hunderte Menschen aus dem gesamten Rhein-Lahn-Kreis auf die Lahnsteiner Höhen lockt. In diesem Jahr feiert die Kulturscheune ihren zehnten Geburtstag. Und Körner hat einiges vor.