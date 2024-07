Bei der Einweihung des neu gestalteten Bahnhofsvorplatzes am 30. August 1985 unter Bürgermeister Josef Kohlmaier wurde der sogenannte Stadtteilbrunnen in Betrieb genommen. Die Stadt hatte sich die neue Errungenschaft aus Balmoral, einem roten Granit aus Finnland, 380.000 Mark kosten lassen, an denen sich der mit der Platzgestaltung beauftragte Bauunternehmer Albert Weil mit 100.000 Mark beteiligte. Der achteckige Springbrunnen steht für die Kernstadt mit ihren sieben Stadtteilen. Zur zentralen Wassersäule gesellen sich Fontänen. Der Brunnen wurde als Symbol der noch jungen, aber rundum gelungenen Limburger Gebietsreform gefeiert. Doch schon bald landete ein Wermutstropfen im Freudenbecher. Bürger des größten Ortsteils Lindenholzhausen hatten festgestellt, dass im Namen ihres Dorfes ein Buchstabe fehlte. Die Stadt musste die Tafel demontieren und durch den beauftragten Steinmetz aus Villmar nachbessern lassen. Foto: Dieter Fluck