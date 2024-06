Bad Ems

Gasalarm in der Bleichstraße in Bad Ems: Anwohner evakuiert, Verkehr umgeleitet

Von Andreas Galonska

i Gasalarm in der Bleichstraße: Anwohner evakuiert, Verkehr umgeleitet Foto: ag

Am Donnerstag wurde gegen 14 Uhr im Rahmen von Tiefbauarbeiten bei der Verlegung von Glasfaserkabeln in der Bleichstraße in Bad Ems eine Gasversorgungsleitung beschädigt. Dort kam es zum Austritt von geringen Mengen Gas. Der Gefahrenbereich an einer Tankstelle wurde durch Kräfte der Polizei und Feuerwehr Bad Ems abgesperrt, teilweise mussten Anwohner kurzzeitig evakuiert werden.