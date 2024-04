Plus Weisel Für Motorrad- und Feuerwehrfans: Zwei besondere Museen locken nach Weisel i Reinhard Gaede und Gisela Adam boten Bürgermeister Mike Weiland einen Einblick in das BMW-Motorramuseum in Weisel. Foto: Marvin Gollnow/VG Loreley Einige der Gemeinden und Städte in der Verbandsgemeinde (VG) Loreley können mit Museen aufwarten, die vielleicht noch nicht jedem bekannt sind. In Weisel gibt es mit dem BMW-Motorradmuseum und einem kleinen Feuerwehrmuseum gleich zwei solcher Einrichtungen, die kulturell auch einiges zu bieten haben. Lesezeit: 2 Minuten

Auch für VG-Bürgermeister Mike Weiland war es kürzlich ein Premierenbesuch in den beiden Einrichtungen, von dem die VG-Verwaltung in einer Pressemitteilung berichtet. „In beiden Museen kann man für einen kurzen Moment in die Vergangenheit abtauchen. Besonders beeindruckt hat mich aber die Leidenschaft, die in beiden Einrichtungen bereits jahrzehntelang gelebt wird“, ...