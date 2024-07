Plus Limburg Für mehr Sicherheit sorgen: Waffenverbot rund um den Bahnhof Limburg i Der Bahnhofsplatz (Foto) in Limburg und seine angrenzenden Bereiche werden ab 1. August zur Waffenverbotszone. Foto: Stadt Limburg/Johannes Laubach Ab 1. August sind der Bahnhofsplatz in Limburg und das nahe Umfeld Waffenverbotszone. Die Ausweisung durch den Landkreis ist von der Stadt beantragt worden und Bestandteil eines Zehn-Punkte-Plans, der zusammen mit der Landespolizei umgesetzt wird. Dazu gehört auch die Ausweitung und Modernisierung der Videoschutzanlage, was bereits geschehen ist. Lesezeit: 3 Minuten

Darüber informiert die Stadt Limburg in einer Mitteilung an unsere Zeitung. Weniger mitgeführte Messer im öffentlichen Raum, das ist das erklärte Ziel einer Waffenverbotszone. „Wir wollen den Bahnhofsplatz und sein Umfeld noch einmal mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken und deutlich machen: Hier nicht!“, unterstreicht Limburgs Erster Stadtrat Michael ...