Plus Diez Fünf Fragen zur Diezer Stadtpolitik: Bürgermeisterin Annette Wick über zukünftige Ziele und Erreichtes Von Till Kronsfoth, Johannes Koenig i Wahlplakate an der stark befahrenen B 417 in der Nähe des Diezer Bahnhofs: Auch die beiden Stadtbürgermeisterkandidaten Annette Wick und Frank Dobra sind dort auf den Fotos zu sehen. Foto: joa Am kommenden Sonntag können die Diezer Bürgerinnen und Bürger eine „neue“ Stadtbürgermeisterin oder einen „neuen“ Stadtbürgermeister wählen. Amtsinhaberin Annette Wick (SPD) tritt dabei gegen ihren Vorgänger Frank Dobra (FWG) an. Beide Kandidaten erhielten dieselben fünf Fragen zur Diezer Stadtpolitik. Annette Wick gab dazu folgende Antworten. Lesezeit: 4 Minuten

Was macht den Standort Diez aus? Was zeichnet die Stadt als Wohnort und Wirtschaftsraum aus? Diez ist eine Kleinstadt, die alles bietet, was wir (Frau, Mann, Kind) zum Leben brauchen. Ich habe einmal aufgelistet, welche Einrichtungen unsere Stadt bereichern. Und man erkennt die wichtige Funktion der Stadt Diez als Mittelzentrum. Sechs Kitas, ...