Frust in Cramberg über geplanten Ultranetverlauf: Geplante Stromautobahn sorgt weiter für Unmut

Von Johannes Koenig

i An den bereits seit Jahrzehnten bestehenden Hochspannungsleitungen sollen in Cramberg nun auch Gleichstromkabel montiert werden. Anwohner wünschen sich dagegen einen insgesamt rund 1,4 Kilometer langen alternativen Streckenverlauf. Foto: (Archiv) Hans Georg Egenolf

Was tun, wenn es reichlich Windstrom im Norden, aber viele Abnehmer im Süden gibt? Angebot und Nachfrage sollen unter anderem die geplante Ultranet-Höchstspannungsleitung zusammenbringen, die auch den Rhein-Lahn-Kreis durchquert. Mitte August endete nun die Anhörungsfrist im Planfeststellungsverfahren, in dem Träger öffentlicher Belange Einwände äußern konnten. Einwände, die man auch bei der Bürgerinitiative (BI) in Cramberg hat.