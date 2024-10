Plus Lahnstein Freiherr-vom-Stein-Schule in Lahnstein: Mängel am Dach Von Tobias Lui i Eingerüstet: Die Freiherr-vom-Stein-Schule wird vom Kreis saniert. Beim Dach gab es Überraschungen. Foto: Tobias Lui Die Sanierung und Neugestaltung des Schulgebäudes der Freiherr-vom-Stein-Schule in Lahnstein ist seit einigen Wochen in vollem Gange. Auftraggeber der Sanierung der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist der Rhein-Lahn-Kreis als Träger. Doch wie läuft das Projekt? Gibt es möglicherweise Probleme, wie die Nachbarschaft erfahren haben will? Wir haben nachgehört. Und tatsächlich gab es bei der Dachsanierung einige Überraschungen. Lesezeit: 2 Minuten

Stockten zuletzt die Sanierungsarbeiten an dem Schulgebäude? Diesen Eindruck hatten zumindest einige Anwohner. Einer dieser Nachbarn hat sich an unsere Zeitung gewandt. „Laut der Beschilderung für die gesperrten Parkzonen sollte mit den Arbeiten in der Mittelstraße am 15. April begonnen und diese bis Ende der Sommerferien beendet werden“, berichtet dieser. ...