Plus Katzenelnbogen Frau fiel in Katzenelnbogen durch Diebstähle und Pöbeleien auf: Behörden arbeiten weiter an einer Lösung Von Johannes Koenig i Am Serres-Platz im Katzenelnbogener Stadtzentrum kam es wohl im Sommer immer wieder zu verschiedenen Vorfällen mit einer mutmaßlich aus Somalia stammenden Frau. Foto: Uschi Weidner Es war das Stadtgespräch und Sommerthema in Katzenelnbogen, welches Ladenbesitzer, Anwohner und Passanten auf Trab hielt. Denn wochenlang fiel eine mutmaßlich aus Somalia stammende Frau durch störendes Verhalten in der Innenstadt auf und sorgte für zahlreiche Beschwerden. Lesezeit: 2 Minuten

Laut Augenzeugenberichten hat die Frau immer wieder um Zigaretten gebettelt, auch gepöbelt, in Geschäften geklaut und mitten im Stadtzentrum ihre Notdurft verrichtet. Letzteres offenbar in einer Art und Weise, dass Zeugen sahen, dass sie keine Unterwäsche trug. „Sie trug eine Art Gewand, und man sah alles“, so die Beobachtung. Anwohner ...