Französische Partnerstädte: Extreme Rechte punktet wieder, hat aber noch nicht gesiegt Von Andreas Galonska i Ziemlich zerknirscht wirken der französische Präsident Emmanuel Macron (links) und sein Premierminister Gabriel Attal angesichts der guten Resultate des Rassemblement National. Foto: Ludovic Marin/dpa Beim ersten Durchgang zur Wahl der Nationalversammlung in Frankreich liegt die rechtsextreme Partei von Marine Le Pen mit 33,1 Prozent vorn. Im zweiten Wahlgang könnten die Parteien der Linken (28) und der Mitte (20) aber noch eine Mehrheit erringen. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch in den Partnergemeinden von Orten im Kreis ab. Lesezeit: 2 Minuten

Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang schon die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen in einem der 577 Wahlkreise erhält. Entscheidend ist der zweite Durchgang, bei dem alle Bewerber antreten dürfen, die in der ersten Runde mehr als 12,5 Prozent der Wahlberechtigten auf sich vereint haben – es können also drei ...