Plus Katzenelnbogen Forstwirtschaft in Zeiten des Klimawandels: 20 Hektar Katzenelnbogener Wald werden für 20 Jahre stillgelegt Von Johannes Koenig i Maßnahmen gegen Wildverbiss: Wildobst wird in Wuchshüllen und Traubeneichen, Roteichen sowie Hainbuchen durch ein Gatter geschützt. Foto: Anja Grimm Wie wird sich der Katzenelnbogener Stadtwald in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Antworten darauf gibt die mittelfristige Betriebsplanung (Forsteinrichtung), der der Stadtrat bereits vor einigen Wochen zustimmte. Vorausgegangen war dem Beschluss eine Präsentation durch Forsteinrichter Lukas Kersting von der Zentralstelle der Forstverwaltung. Lesezeit: 3 Minuten

„So eine Forsteinrichtung besteht aus drei Schritten“, erklärt Revierförsterin Anja Grimm, die ebenfalls an der Ratssitzung teilnahm, das Vorgehen. Der erste Schritt ist der Rückblick auf die letzte Forsteinrichtung von 2009 und was davon umgesetzt wurde. „Forsteinrichtungen werden so etwa alle zehn Jahre durchgeführt“, so Grimm. Diesmal vergingen ein paar ...