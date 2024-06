Plus Lahnstein

Forestival in Friedrichssegen: Kunst inmitten der unberührten Natur

i David Hardy (rechts) in seinem Lahnsteiner Atelier gemeinsam mit Julian Detemple. Foto: Mira Zwick

In drei Wochen findet bereits die vierte Edition des Forestivals, des Kunstfestivals inmitten der Natur in Lahnstein, statt. Mehr als 100 Künstler aus Deutschland, Europa sowie Argentinien und Madagascar werden vom 15. bis 23. Juni in einem idyllischen Tal auf zwei Rundwegen im Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen ausstellen, einige Künstler werden in diesem Zeitraum auch vor Ort an ihren Werken arbeiten.