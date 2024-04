Förster gibt Einblicke: Der Braubacher Wald und der Klimawandel

Bäume entlang der L 335 schlagen wieder aus

Die jüngsten Rodungen entlang der L 335 zwischen Braubach und Dachsenhausen sind für die langfristige Sicherung des kompletten Streckenabschnitts vor der Gefahr umstürzender Bäume notwendig gewesen, so Försterin Sonja Blum. Bei den Fällungen sei man jedoch so vorgegangen, dass die Bäume (vor allem Eichen) wieder ausschlagen können. Dieses Prinzip der natürlichen und nachhaltigen Verjüngung sei früher in alten Stockausschlagwäldern vor allem in Hanglagen von Nebentälern entlang des Rheins gang und gäbe gewesen.