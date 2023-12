Was tun, wenn die Flüchtlingszahlen in Lahnstein ansteigen und die dezentralen Unterbringungsmöglichkeiten nicht mehr ausreichen? Die Stadtverwaltung um Oberbürgermeister Lennart Siefert will gewappnet sein und schlägt deshalb vor, Container auf dem Sportplatz im Friedrichssegen aufzustellen. Dies halten einige im Fachbereichsausschusses 1 nicht ideal, weil zu weit ab vom Schuss. Alternativen sind jedoch rar gesät.