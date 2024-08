Plus Region Fleisch direkt vom Erzeuger im Rhein-Lahn-Kreis: Rezepte inklusive Von Johannes Koenig i Eine imposante Erscheinung sind die schottischen Hochlandrinder. Für diese Rasse haben sich Katrin Balat und Tobias König aus Bremberg entschieden. Wichtiger Teil des Konzepts ist die Weidemast, die Rinder erhalten kein Kraftfutter, sondern nur Gras und Heu. Foto: Katrin Balat Rindsrouladen oder doch lieber Hamburger? „Die Nachfrage hängt von Wetter und Jahreszeit ab“, weiß Nura Follmann vom Lindenhof in Flacht. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten ist die Züchterin auch Direktvermarkterin von Wagyu-Rinderfleisch. Die Tiere leben ganzjährig draußen und werden dort auch geschlachtet. „Die Direktvermarktung war immer unser Plan“, so die Aussage. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Lesezeit: 4 Minuten

Zum einen ist da der „kostentechnische Aspekt“, räumt Follmann ein. Denn so spart man den Zwischenhändler aus. Ein weiterer Pluspunkt ist der direkte Kundenkontakt. „Ich kann die Kunden so direkt mit Informationen versorgen.“ Und für diese bietet die Fleischabholung direkt am Birkenhof auch eine Gelegenheit, sich zu vergewissern, dass die ...