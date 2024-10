Plus Weisel Firmenporträt: Wie Weiseler Familienunternehmen hilft, Produkte in der ganzen Welt zu verpacken Von Mira Zwick i Hier kommt ein Karton - Wer befüllt ihn? Foto: Mira Zwick Badreiniger von Frosch, Fischkonserven, Kosmetik aus dem Lidl, Hochprozentiges aus dem Aldi: Es gibt kaum einen, der die Produkte nicht kennt oder gar regelmäßig kauft. Doch wie kommen die Produkte ins Geschäft? Lesezeit: 4 Minuten

In Dutzenden liegen sie in den Regalen der Supermärkte, Hunderte warten auf den Verkauf im Lager, Tausende werden täglich verpackt. Im Falle des Dosenfischs rund 38.000 Dosen pro Verpackungsmaschine täglich – 2400 in der Stunde, und das 16 Stunden am Tag, weiß Norbert Sandmann. Woher er das so genau weiß? ...