Plus Fachbach Firmenjuwel in Fachbach: Zahlreiche Krawatten ganz individuell gestaltet Von Andreas Galonska i Leonore Weissenburger (links) und Ulla Güll mit einigen Arbeiten aus ihrer Herstellung. Darunter befindet auch die Krawatte für die Schweizer Garde (grau). Fotos: Andreas Galonska Foto: ag Es ist kein großes Betriebsgelände, sondern ein normales Wohnhaus, in dem sich die Fachbacher Firma Weissenburger befindet. Dort werden auch keine Allerweltsprodukte hergestellt, sondern Krawatten, Hosenträger und weitere Accessoires – und das seit mittlerweile stolzen 75 Jahren. Lesezeit: 2 Minuten

Leonore Weissenburger und ihre Mitarbeiterin Ulla Güll entwerfen und produzieren die feinen Stoffe in kleiner Serie – für größere Reihen werden die Entwürfe an Zulieferfirmen weitergegeben. Ein kleines Büro, eine überschaubare Werkstatt und ein Lager reichen für den Betrieb aus, der 1949 von Ilse und Eugen Weissenburger zunächst in Dausenau ...