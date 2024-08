Plus Limburg Feuerwehrfrau Martina Hahn aus Dietkirchen: „Angst darf man nicht haben“ Von Stefan Dickmann i Martina Hahn ist die einzige aktive Feuerwehrfrau in der Freiwilligen Feuerwehr Dietkirchen. Foto: Stefan Dickmann Als ihr kleiner Bruder, damals zehn Jahre alt, zur Jugendfeuerwehr darf, will seine große Schwester, 14 Jahre alt, auch dorthin. Aber sie darf nicht. Wir schreiben das Jahr 1995 in Gummersbach, ein rund 55.000 Einwohner großer Ort in Nordrhein-Westfalen, der vor allem durch seinen Handballverein VfL bundesweit bekannt ist. Lesezeit: 3 Minuten

Doch Martina Hahn versucht, eine Freundin zu überreden, ebenfalls in die Feuerwehr einzutreten. Am Ende ist es deren junge Mutter, die sich begeistern lässt, und dafür sorgt, dass in einem Ortsteil von Gummersbach zum ersten Mal gleich zwei Frauen die Feuerwehruniform anziehen dürfen. Frauenanteil in der Stadt wächst Martina Hahn ist inzwischen ...