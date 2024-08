Feuerwehr zwischen Herold und Kördorf im Einsatz: Pkw brennt komplett aus

Am frühen Donnerstagmorgen wurden die Feuerwehren Katzenelnbogen, Kördorf und Herold zu einem Fahrzeugbrand auf der Kreisstraße 40 zwischen Herold und Kördorf alarmiert. Wie die Polizei mitteilt, kam dort eine 32-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau gegen 4.30 Uhr mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und geriet unmittelbar in Brand. Die Fahrerin konnte sich mit leichten Verletzungen selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien.

Die Feuerwehren mussten am frühen Donnerstagmorgen zu einem Einsatz zwischen Kördorf und Herold ausrücken. Foto: Freiwillige Feuerwehr Katzenlnbogen/Groß

Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Diez wurde festgestellt, dass die 32-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Der Pkw brannte vollständig aus, es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Die Frau wurde für Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert, wo ihr auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Wie die Feuerwehr Katzenelnbogen auf ihrer Facebookseite mitteilt, stand der Pkw beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Vollbrand. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr abgelöscht und im späteren Verlauf des Einsatzes noch einmal mit Löschschaum bedeckt.

Im Einsatz waren ein Einsatzleitwagen (ELW), ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) und ein Mehrzweckfahrzeug (MZF 3) der Katzenelnbogener Wehr. Hinzu kamen noch ein Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) aus Kördorf und ein Kleinlöschfahrzeug (KLF) aus Herold. Besetzt war außerdem die Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) in Katzenelnbogen. Insgesamt waren daher rund 28 Feuerwehrleute am Donnerstagmorgen mit dem Fahrzeugbrand beschäftigt. Der Einsatz endete nach etwa zwei Stunden und wurde für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben. red