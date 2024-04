Plus Cramberg/Rhein-Lahn

Felssturz an der Lahn: Waldwege bei Cramberg gesperrt

i Aus dem Lahnhang nahe des Wasserkraftwerks bei Cramberg sind große Felsbrocken abgebrochen. Foto: VG Diez/Forstverband Lahn-Aar/Johannes Betz

Die Lahnhänge rund um Cramberg sind offenbar extrem instabil. Nachdem zuletzt bereits an der Kreisstraße zwischen Balduinstein und Cramberg wiederholt Felsabbrüche registriert werden mussten, ist nun in dieser Woche der Lahnhang in der Nähe des Wasserkraftwerks am Gabelstein betroffen.