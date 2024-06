Plus Braubach/Rheinland Faszinierende Bilder aus dem Rheinland: Eine Zeitreise durch Gärten der Jahrhunderte Von Michael Stoll i Schöne Fotografien der Gärten wie hier auf der Marksburg geben Anregungen zum Selbermachen und laden zu einem Besuch ein. Foto: Marion Nickig Bücher über Gärten, auch über Küchengärten, gibt es so zahlreich wie Unkraut in manchen Beeten. Mit dem Prachtband „Historische Küchengärten im Rheinland“ aber schließen die Autorin Stephanie Hauschild und die Fotografin Marion Nickig jetzt eine Lücke. Lesezeit: 3 Minuten

Sie präsentieren in fundierten Texten und wunderschönen Bildern neun Kleinode von der Braubacher Marksburg bis zum Archäologischen Park in Xanten. Eine Zeitreise durch die Jahrhunderte in die Kultur der Nutzgärten und zugleich anregende Ausflugstipps für Gartenfans sind in diesem Buch versammelt. Auch Braubach im Fokus Der Schwerpunkt der Neuerscheinung liegt bei Gärten ...