Familiendrama in Brechen: Mann (55) soll Mutter getötet haben

In der Gemeinde Brechen im Kreis Limburg-Weilburg ist es am Mittwoch offenbar zu einem tödlichen Familiendrama gekommen.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, ist dabei eine Frau in ihrem Haus getötet worden. Die Polizei wurde demnach gegen 12.20 Uhr in die Straße „Am Werschberg“ gerufen, da dort in einem Zweifamilienhaus ein Mann seine Mutter mit einem Messer getötet haben soll. Am Tatort fanden die Beamten die leblose 75-Jährige sowie den tatverdächtigen 55-Jährigen. Die Beamten nahmen den Sohn fest, Rettungsdienst und Notarzt konnten nach erfolgloser Reanimation nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Kriminalpolizei ist im Einsatz und ermittelt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen eines Tötungsdeliktes. red

Die Limburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06431/914 00 entgegen.