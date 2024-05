Fahr zur Aar steht wieder auf dem Programm: Einfach mal rollen lassen

Anzeige

„In der Regel dominieren Autos, Motorräder oder Lkw das Straßenbild – wir möchten mit Fahr zur Aar Fußgängern, Fahrradfahrern und vielen anderen mehr freie Fahrt durch das Aartal ermöglichen“, so Daniel Schmidt vom Orga-Team. „Die Strecke eignet sich besonders für Familien mit Kindern und geht durch viele Ortschaften, die sich mit zahlreichen Ständen und einem bunten Programm mit Spiel, Spaß und Unterhaltung präsentieren.“

Start in Bad Schwalbach

Der offizielle Start in den Aktionstag findet um 10.30 Uhr auf dem Festplatz in Bad Schwalbach statt. „Ob man nun von dort oder von Diez aus startet, sollte jeder Teilnehmende nach seinen Präferenzen entscheiden. Denn in allen Orten auf der Strecke gibt es was zu entdecken, und für das leibliche Wohl ist überall gesorgt“, teilt Daniel Schmidt in einer Ankündigung zum autofreien Tag im Aartal mit.

Die Höhepunkte des Programms im Überblick:

Flacht/Niederneisen: In Flacht wird der Dorfplatz zum Aktionsplatz verschiedener Vereine, inklusive einer Hüpfburg. In Niederneisen präsentiert sich der Verein Jugend Niederneisen & Friends.

Lohrheim/Oberneisen: An der Kreuzung Lohrheim und Oberneisen informiert der Imkerverein Untere Aar über Bienen und Honig. Dort befindet sich auch der traditionelle Treffpunkt des SV Lohrheim. Es gibt das Gerücht, dass auch wieder der legendäre Erdbeerkuchen serviert wird.

Hahnstätten: Dort lädt eine Vielzahl von Aktionen dazu ein, einen längeren Zwischenstopp einzulegen. Die Angebote reichen von Informationen zum Kalkwerk über den ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr bis zu Angeboten für Kinder. Auch ein „Fahrzeugwechsel“ auf die Handhebel-Draisine mit dem Arbeitskreis Aartalbahn ist ab 11 Uhr möglich.

Zollhaus: Relaxen auf der Kulturinsel des Kreml Kulturhaus ist angesagt. Die Livemusik dazu spielen die Redherrings.

Livemusik und Fahrradgottesdienst

Aarbergen: Livemusik der Huiberg-Drops wartet auf die Besucher des bayerischen Biergartens in Aarbergen-Michelbach. An der Brücke am Ortseingang und am alten Bahnhof präsentieren sich verschiedene Bands der Musikschule Aarbergen.

Heidenrod: Laufenselden ist mit dem traditionellen Treffpunkt am alten Bahnhof Laufenselden und Livemusik der Oldieband Never too old to Rock dabei.

Bad Schwalbach: Ein Fahrradgottesdienst um 17 Uhr mit Reisesegen und die Ausstellung eines Infotrucks der ortsansässigen Firma Schwälbchen sind auf dem Festplatz geplant.

Taunusstein: Bleidenstadt wartet mit diversen Ständen auf dem Park-and-ride-Parkplatz Hofwiesen auf.

Neben vielen weiteren Aktionen sind entlang der Strecke Erste-Hilfe-Stationen, Toiletten und Fahrrad-Pannenservice-Stationen zu finden. red

Alle weiteren Informationen gibt es auch im Internet unter www.fahr-zur-aar.de