Plus Lahnstein

Fachbereichleiter berichtet: Der Ton gegenüber dem Ordnungsamt wird immer rauer

i Im Verwaltungsgebäude in der Bahnhofstraße ist auch das Ordnungsamt der Stadt untergebracht. Foto: Lui

Die Cannabis-Legalisierung in Deutschland macht auch vor der Stadtverwaltung in Lahnstein nicht Halt: Die Bußgeldstelle der Stadt hat alle Hände voll mit Verfahren zu tun, an deren Ende Autofahrer wegen Cannabiskonsum ihren Führerschein abgeben müssen. Rund 15 laufende Fälle seien allein aktuell in Bearbeitung, erklärte Marc Klaßmann, Leiter des Fachbereichs für Sicherheit, Ordnung und Verkehr, nun im Ausschuss. „Das Thema Alkohol ist hier komplett in den Hintergrund gerückt.“