Plus Nassau

Ex-Verfassungsrichter in Nassau: Demokratie und Rechtsstaat nur im Doppelpack

i Der frühere saarländische Ministerpräsident und ehemalige Bundesverfassungsrichter Peter Müller sorgte mit seinem Referat für zahlreiche Denkanstöße. Die vielen Zuhörer spendeten ihm kräftigen Applaus und stellten ihm anschließende etliche Fragen. Foto: Andreas Galonska

Weltweit befindet sich die Demokratie in schweren Zeiten, Populisten und Rechtsextremisten sind auf dem Vormarsch. Über die wehrhafte Demokratie referierte Peter Müller, früherer saarländischer Ministerpräsident und ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht, auf Einladung der Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft in Nassau.