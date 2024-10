Plus St. Goarshausen Ex-Stadtbürgermeister gibt sich unschuldig: Bitterer juristischer Streit um süße „Tränen der Loreley“ Von Michael Stoll i Während seiner Amtszeit soll Ex-Stadtbürgermeister Nico Busch die Rechte am Likör „Tränen der Loreley“ übernommen haben. Vor dem Landgericht Koblenz geht es jetzt um ausgebliebene Mietzahlungen. Foto: Secthaus Delicat Der Rechtsstreit, um den es hier geht, dreht sich um einen Likör und ausgebliebene Mietzahlungen. Und es geht um den Ex-Stadtbürgermeister von St. Goarshausen, Nico Busch, der noch während seiner Amtszeit den Likör vermarkten wollte. Lesezeit: 5 Minuten

Er wurde nun Anfang Mai vom Landgericht Koblenz in einem „Versäumnisurteil“ bei einem Streitwert in Höhe von 26.460 Euro dazu verurteilt, nicht nur die Lager und Produktionsräume zu räumen, sondern auch Miete nebst Zinsen für gut eineinhalb Jahre zu zahlen. Der Likör hat für den damaligen Stadtbürgermeister nun also einen ...