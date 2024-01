Die Frist für das Bürgerbegehren „Stoppt das Taubentöten“ in Limburg ist am Dienstag, 23. Januar, um 23.59 Uhr abgelaufen. Bereits in der Mittagszeit übergaben drei Vertreter des „Stadttaubenprojekts Limburg“ die in den vergangenen fünf Wochen gesammelten Unterschriften im Limburger Rathaus.