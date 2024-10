Plus Limburg-Weilburg

Erzeuger und Keltereien betroffen: Die Folgen der schwachen Apfelernte im Kreis Limburg-Weilburg

Von Dorothee Henche

i Der Ertrag der Apfelbäume fällt in diesem Jahr unterdurchschnittlich aus, hat Martin Heil von der Kelterei Heil beobachtet. Foto: Dorothee Henche

Die Apfelernte in der Region ist in vollem Gang, viele Obsterzeuger liefern ihre Erträge an die heimischen Keltereien. Bereits im Vorjahr war die Erntemenge schlechter ausgefallen als erwartet, doch selbst dieses Ergebnis wird in diesem Jahr vermutlich nicht erzielt.