Ersthelfer nach Unfall auf der Schliem bei Zollhaus: „Wann hört der Wahnsinn endlich auf?“

i Kurz hinter der lang gezogenen Kurve auf der Schliem von Zollhaus in Richtung Allendorf verunglückte kürzlich erneut ein Motorradfahrer. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der dritte Tote innerhalb weniger Jahre. Hinzu kommen mehrere Schwerverletzte. Foto: Uli Pohl

Es sollte ein schöner Tag werden, die Sonne schien – und so entschloss sich die junge Familie von Tobias Schümann aus Hahnstätten zu einem Ausflug mit dem Pkw nach Singhofen. Mit im Auto saßen seine Frau und ihr Baby. „Wir wollten nach Singhofen, da soll es an einem Wanderweg einen Wasserfall geben. Wir fuhren los, ab ging es die Bundesstraße 274 hoch, die Schliem von Zollhaus nach Allendorf“, schildert er in einem von ihm verfassten Bericht, um einen Tag aufzuarbeiten, der sich fest in seinen Kopf eingebrannt hat.