Plus Aar-Einrich

Erste Ergebnisse der Gemeinderatswahlen in Aar-Einrich: FWG in Hahnstätten und Katzenelnbogen vorn

i Die abgegebenen Stimmzettel sind ausgezählt. Nach und nach werden die Ergebnisse der Gemeinderäte in Aar-Einrich bekannt. Foto: Uli Pohl

Die FWG Hahnstätten geht als klarer Sieger der Gemeinderatswahl in Hahnstätten hervor. Sie kommt auf 62,9 Prozent. Zweitstärkste Kraft wird die SPD mit 22,4 Prozent. Die CDU erreicht 14,6 Prozent. Dies entspricht einer Sitzverteilung FWG: 13 Sitze, plus 2; SPD: 4 Sitze, minus 2; und CDU: 3 Sitze, unverändert. Auch in Katzenelnbogen liegt die FWG an der Spitze.