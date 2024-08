Plus Hahnstätten Erstaunen im Gemeinderat Hahnstätten: Standorte für Windkraft vorerst offen Von Uli Pohl i Die Windkraft in der VG Aar-Einrich steht nach der Offenlage des Raumordnungsplans zunächst in der Warteschleife. Foto: Uli Pohl Der regionale Raumordnungsplan der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald zur Windkraft befindet sich ab dem 3. September in der Offenlage. Für sechs Wochen haben dann Kommunen die Möglichkeit, eine Eingabe zum Regionalplan einzureichen. „Im gegenwärtigen Plan sind die von der Verbandsgemeinde Aar-Einrich im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Flächen jedoch zum großen Teil gestrichen.“ Lesezeit: 1 Minute

Diese überraschende Nachricht übermittelte Hahnstättens Ortsbürgermeister Joachim Egert in der Sitzung am Dienstagabend dem Gemeinderat. Nach dem Beschluss des Verbandsgemeinderats im Juni, kurz vor der Kommunalwahl, stieß dieser in Hahnstätten auf heftige Kritik. Der Rat sah darin eine vorschnelle Entscheidung des VG-Rats, die Kriterien für Windkraftstandorte festzulegen (die RLZ berichtete). ...