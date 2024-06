Plus Aar-Einrich

Ergebnisse zum Verbandsgemeinderat: Freie Wähler auch in Aar-Einrich vorne

i 14.946 Wähler waren in der VG Aar-Einrich aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag bei 68 Prozent. Foto: Uli Pohl

Die Freie Wähler-Gruppe Aar-Einrich (FWG) ist der große Gewinner der Wahlen zum Verbandsgemeinderat Aar-Einrich. Sie kommt nach dem vorläufigen Ergebnis auf 38,3 Prozent der Stimmen, ein Plus von 10,5 Prozentpunkten. Zweitstärkste Kraft im VG-Rat wird die CDU, die 28 Prozent (plus 4,8 Prozentpunkte) der Stimmen erzielt. Die SPD muss Verluste hinnehmen und steht am Ende bei 23,5 Prozent, ein Minus von 4,6 Prozentpunkten.