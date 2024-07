Plus Singhofen Erfolgsgeschichte Firma Ridder: „Made in Singhofen“ ist in aller Welt gefragt Von Bernd-Christoph Matern i Die Firma Ridder in Singhofen gehört 75 Jahre nach ihrer Gründung in Gelsenkirchen nicht nur zum Ortsbild der Gemeinde, sondern auch zu einem sicheren Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb der Region. Foto: Bernd-Christoph Matern Der Verkauf von „Haushaltsprodukten aller Art“, mit dem sich Hilde und Christian Ridder 1949 in Gelsenkirchen selbstständig machten, war der Startschuss für die erfolgreiche Firmengeschichte der heutigen Ridder GmbH. Lesezeit: 4 Minuten

Was vor 75 Jahren in einem Geschäft im Ruhrpott begann, hat sich in Singhofen – seit 1967 Hauptsitz des Unternehmens – sichtbar vergrößert und fortentwickelt. „Man muss genau beobachten, was Menschen und Märkte brauchen“, sagt Marc Ridder. „Und es braucht immer wieder neue Ideen, um sich so lange erfolgreich am ...