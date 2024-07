Erfolgreiche Session und neue Mitglieder: Nastätter Carneval Club zieht Bilanz für 2023

Anzeige

Die bisherigen Amtsinhaberinnen Marion Roth (Schriftführerin) und Silvana Behnke (Schatzmeisterin) wurden ebenfalls wiedergewählt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Tina Behnert, Stephan Kratz und Sitzungspräsident Tobias Behnke. In ihrem Bericht blickte Präsidentin Pauline Sauerwein auf ein ereignisreiches Jahr seit der letzten Jahreshauptversammlung am 24. Mai 2023 zurück. Am 8. Juli 2023 fand auf der Grillhütte Hungerschied das traditionelle Wassersaufen statt. Erstmals wurde die Veranstaltung auf einen Samstag gelegt, um in den Abend hinein feiern zu können.

Im Rahmen des Blaufärbermarktes übernahmen die neuen Bienenhoheiten, Bienenkönigin Emily I. und Bienenprinzessin Viktoria, ihre Rollen. Ein besonderer Dank gilt dem Modehaus Bayer für die geschneiderten Kleider. Der NCC nahm an der Trockensitzung des CCO in Lahnstein sowie den Sitzungen in Miehlen und Lierschied teil. Die Garde, die Bienenhoheiten, Präsidentin und Sitzungspräsident repräsentierten den Verein auf den Bühnen.

Das hat wirklich sehr großen Spaß gemacht! Präsidentin Pauline Sauerwein beim Blick auf die Prunksitzung

Ein besonderes Glanzlicht der Kampagne war die Prunksitzung, die ein begeistertes Publikum und eine großartige Stimmung bot. „Ich habe in dieser Kampagne kein anderes Publikum erlebt, das bei Reden so ruhig und gespannt zugehört hat, aber bei allem anderen eine super gute Stimmung hatte und die Halle zum Beben brachte. Das hat wirklich sehr großen Spaß gemacht!“, so Sauerwein. Die Kinderfassenacht war erneut ein voller Erfolg mit einem vollen Bürgerhaus und glücklichen Kindern. Der Rosenmontagszug verlief ebenfalls reibungslos. Am Aschermittwoch endete die Kampagne mit dem traditionellen Heringsessen in der Gaststätte „Zur Krone“.

Erfreulicherweise konnte der NCC neue Mitglieder gewinnen, insbesondere durch weiteren Zuwachs in den Garden. Die Mitgliederzahl des Vereins stieg um beeindruckende 22 Prozent, was das große Interesse und die Unterstützung widerspiegelt. „Ich persönlich möchte die Gelegenheit nutzen, einmal allen hier anwesenden, aber auch den nicht anwesenden Aktiven zu danken. Ohne die vielen Helfer an allen Ecken und Enden, aber auch ohne die Mitglieder des Vorstands würde nichts laufen“, sagte Sauerwein.

Vorfreude auf spaßiges Karnevalsjahr

Der Nastätter Carneval Club freut sich auf ein weiteres Jahr voller närrischer Höhepunkte und dankt allen Mitgliedern für ihre rege Teilnahme und ihr Vertrauen. „Wir freuen uns auf ein aufregendes Jahr voller Spaß und närrischer Höhepunkte mit euch“, so Präsidentin Pauline Sauerwein abschließend. Weiterhin lädt der Verein seine Mitglieder für den 7. Juli 2024 zum traditionellen Grill- und Gründungsfest „Wassersaufen“ ein.