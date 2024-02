E-Rezept im Rhein-Lahn-Kreis: Funktioniert, aber es hakt noch

Seit 1. Januar löst das E-Rezept für gesetzlich Versicherte das klassische rosa Rezept ab. Das E-Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente gibt es entweder ausgedruckt auf Papier mit einem Rezeptcode, per elektronischer Gesundheitskarte (eGK) und per Rezept-App auf dem Smartphone. Es soll den Ablauf von der Rezeptausstellung in der Arztpraxis über die Medikamentenabgabe in der Apotheke bis hin zur Abrechnung mit der Krankenkasse komfortabler machen. Ist das tatsächlich der Fall? Oder gibt es mehr Probleme als Erleichterung?