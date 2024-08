Er kennt die Stadtgeschichte wie kein zweiter: Johann-Georg Fuchs und seine Erforschung der Limburger Altstadt

Soldat, Diplom-Ingenieur, Manager, Koordinator

Johann-Georg Fuchs erblickte in Freiburg im Breisgau das Licht der Welt. Nachdem sein Vater, ein Berufssoldat, aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt war, zog die Familie 1951 nach Kolumbien, wo Johann-Georg aufwuchs und an der deutschen Schule in der Hauptstadt Bogota das Abitur bestand. Fuchs erinnert sich: „Auf einem Esel bin ich zur Schule geritten.“ Er war 19 Jahre alt, als es ihn allein zurück nach Deutschland zog. Der Tradition verpflichtet, war es für ihn selbstverständlich, als Berufssoldat für zwölf Jahre in die Fußstapfen seines Vaters und Großvaters zu treten.