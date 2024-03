Plus Hadamar

Entwarnung nach Gasleck in Hadamar: Anwohner kehren in Häuser zurück

i Der zu Hadamar gehörende Stadtteil Niederzeuzheim. In einem Abfüllbetrieb für Flüssiggas (Ortsrand oben rechts) war aus einem Behälter Gas ausgetreten. In der Folge kam es auch zur Explosion eines Hauses, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Zahlreiche Einsatzkräfte kämpften tagelang mit der Bewältigung des Vorfalls. Foto: Thomas Frey/dpa

Nach Tagen des Wartens sind Anwohner nach dem Gasleck in Hadamar am Samstag wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückgekehrt. „Alle waren total erleichtert und teilweise den Tränen nah. Es war sehr emotional heute Morgen“, sagte eine Sprecherin der Stadt. Nach Angaben des Hadamarer Bürgermeisters Michael Ruoff (CDU) hatten rund 670 Menschen ihre Wohnungen nach dem Gasleck von Montag verlassen müssen.