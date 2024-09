Plus Rhein-Lahn/Frankfurt

Entscheidung gefallen: Christiane Tietz erste EKHN-Kirchenpräsidentin

i Christiane Tietz, Professorin für Systematische Theologie an der Universität Zürich, ist neue Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Foto: Andreas Arnold/dpa

Christiane Tietz ist neue Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Die 57-Jährige erhielt am Samstag in Frankfurt im ersten Wahlgang 82 von 119 abgegebenen Stimmen der Kirchensynodalen. Die Amtszeit beträgt acht Jahre und beginnt Anfang des nächsten Jahres.