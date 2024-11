Plus Lahnstein

Endlich freie Fahrt: B42-Brücke in Lahnstein wieder freigegeben

i Die Lahnbrücke der B42 ist seit Jahresanfang umfangreich saniert worden. Foto: Sascha Ditscher

Eine ganze Stadt atmet auf – und die ganze Region gleich mit: Am Montagnachmittag wird die B42-Brücke am Lahnecktunnel in Lahnstein zwischen 15 und 16 Uhr offiziell für den Verkehr freigegeben. Das 14-Millionen-Euro Projekt liegt damit deutlich vor dem Zeitplan – sehr zur Freude für Tausende Pendler und die Bürger Lahnsteins, für die Staus seit Jahresbeginn Alltag waren. Ursprünglich sollte die Vollsperrung bis Jahresende gehen.