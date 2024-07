Rhein-Lahn

Endlich Ferien! Schüler im Rhein-Lahn-Kreis in die verdiente Sommerpause entlassen

Von Rolf-Peter Kahl

i Überall im Rhein-Lahn-Kreis durften gestern die Schülerinnen und Schüler jubeln, da der lang ersehnte letzte Schultag endlich gekommen war. Foto: Rolf-Peter Kahl

Überall im Rhein-Lahn-Kreis durften gestern die Schülerinnen und Schüler jubeln, da der lang ersehnte letzte Schultag endlich gekommen war. So wie hier an der Grundschule Niederneisen ging es mit Volldampf in die Sommerferien. Für die Viertklässler bedeute das letzte Klingeln auch den Abschied von der Grundschule.