Elfen, Drachen und Ritter: Fantasymarkt lockt auf die Loreley – Freikarten gewinnen

Am ersten Oktoberwochenende kommen sie alle auf dem Loreleyfelsen zusammen: Elben und Elfen, Ritter und Burgfrauen, Orks und Wikinger, Rollenspieler aller Couleur, Hexen und Teufel und noch viel mehr.

Wenn sich von Donnerstag bis Sonntag, 3. bis 6. Oktober, auf der Loreley die Tore zum neunten Fantasy- und Mittelaltermarkt öffnen, ist außerdem ein waschechter Drache dabei. Mit glühenden Augen, dampfenden Nüstern und einem Maul, aus dem zwei Meter weit das Feuer lodert, erobert das Ungetüm sofort die Herzen der Kinder, sind sich die Veranstalter von bibow communications sicher.

Loreley Fantasy- und Mittelaltermarkt auf der Lorley: Jetzt Tickets gewinnen

Rund 60 Stände präsentieren sich auf dem sagenhaften Plateau hoch über dem Rheintal. Angeboten werden Mittelalterwaren aller Art, Steampunk-Accessoires und Mode, Schmuck, Kostüme und Masken, Keramik, Eisenwaren, Holzprodukte, Spiele, Seifen, Düfte und vieles mehr. Außerdem erwartet die Besucher großes Theater unter Bäumen. Dort tritt mehrmals täglich der Drache Fangdorn auf. In dem Stück um Elfen, Räuber, Ritter und einen sagenhaften Schatz ist es der Drache, der mit seinen imposanten Flammen das Böse besiegt.

Theater unter Bäumen

„Kinder lieben den Drachen“, erklärt Veranstalter Henri Bibow. „Er ist unglaublich imposant. Das Feuer aus dem Maul, der Dampf aus den Nüstern und sein Gebrüll lassen selbst Erwachsene staunen, und Kinder reißt es vom Hocker. Am Ende dürfen sie den Drachen sogar streicheln und kuscheln.“ Etwas ruhiger, aber nicht weniger imposant ist das Seifenblasentheater der Elfen „Nebenbei Sorgenfrei“, die mehrmals am Tag mit großen und kleinen Blasen zugange sind. Das Musikduo Angerspil lässt die Sage vom Rattenfänger lebendig werden, die Märchenerzählerin Katalin Wünschestein berichtet Unglaubliches von einer namhaften blonden Frau namens Loreley, die Musikanten Tamburo Bant Skladar spielen kraftvoll zum Tanzen und Toben auf, Zauberer Orlando von Godenhaven begeistert die Zuschauer mit kleinen Kunststücken und frechen Sprüchen, Gaukler Tamino probiert sich im Seiltanz, und die Artistin Braxas A. geht sogar in die Lüfte.

Ein paar Gestalten ziehen auf Stelzen umher, und natürlich darf auch gute Musik zwischen den Händlerständen und an den Tavernen nicht fehlen. „Unser Ziel ist es, eine außergewöhnliche Mischung anzubieten“, erklärt Bibow. Man könne einen Tag lang über den Markt wandeln und „dürfte überall etwas Neues entdecken“.

Geöffnet ist der Markt von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder. Fantastisch gekleidete Gestalten können den Einlass für 10 Euro passieren. red