Plus Lahnstein Einwohnerversammlung Hohenrhein: Fragen und Sorgen zum Ausbau So viel Interesse an einer Informationsveranstaltung der Stadt hat es lange Zeit nicht gegeben: Mehr als 200 Bürgerinnen und Bürger kamen jüngst in die Stadthalle, wo die Verwaltung über die wiederkehrenden Ausbaubeiträge für die Sanierung der Straße „Hohenrhein“ im Stadtteil Friedland informierte. Von Tobias Lui

Genaue Angaben, wie viel ein Grundstücksbesitzer an Kosten zu erwarten hat, gab es zwar noch nicht. Aber zumindest gab es eine grobe Richtung. Klar ist auch: An der Umsetzung des Landesgesetzes kommt Lahnstein nicht vorbei. Verwaltung versucht, Sorgen abzumildern Zufrieden nach Hause ist wohl niemand am Ende dieser rund 90-minütigen Veranstaltung in ...