Einsatz in Miehlen: Gefahrstoffübung erfolgreich absolviert

Von Marta Fröhlich

i Freuen sich über eine erfolgreiche Gefahrstoffübung (von links): Florian Schulz (stellvertretende Teileinheitenführer), Markus Hahn (Teileinheitenführer), Stefan Wöll, Björn Ritscher (Gefahrstoffzugführer). Foto: Florian Schulz

Eine giftige Flüssigkeit tritt auf dem Gelände der Firma Polynt in Miehlen aus, Explosionen drohen. Ein Mitarbeiter wird vermisst. Drei Feuerwehrfahrzeuge und 22 Einsatzkräfte rücken an, um die Situation in den Griff zu bekommen.