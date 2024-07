Einlass, Eintritt, Bonkasse, Anfahrt und Parkplätze

Einlass zur Kultschlagernacht ist wie immer ab 19 Uhr, der Eintritt beträgt dieses Jahr 10 Euro. Jede Dame, die bis 20 Uhr Eintritt bezahlt, erhält an der Cocktailbar ein Glas Sekt gratis. Die Bezahlung an dem Abend erfolgt ausschließlich über Wertkarten, die an der Bonkasse hinter dem Eingang links erworben werden können. Dadurch entfällt die Barzahlung an den Theken. Es gibt keinen Vorverkauf, es kann ausschließlich an der Abendkasse Eintritt bezahlt werden.